Dal pianeta Gaia di Casaleggio alle liti tra comari M5s

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Di chi è il simbolo? Di chi è il dominio? Chi è autorizzato a scrivere sul Blog delle Stelle e chi no? Non si deciderà sul” ma in “Un giorno in pretura”. Il sogno palingenetico di Gianrobertoè diventato una commedia all’italiana. La profezia del guru che ha inventato il Movimento 5 Stelle si infrange sul ritorno al partitismo più arcaico e sulle “tranel ballatoio” (cit. antica Dc), lo si diceva per Formica e Andreatta che avevano però il loro livello. Nel Movimento 5 Stelle, adesso, perfino internet, che doveva essere il mezzo rivoluzionario per eccellenza, viene ridotto a beghe tra notabili. “È mio o è tuo?”. Concetti ben lontani dalla democrazia ...