Dal 16 ottobre Gualtieri fa ripartire le cartelle esattoriali. Basta “pace fiscale” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo stati fra i governi che più hanno dilazionato i pagamenti, ma adesso abbiamo detto all’Agenzia delle Entrate che bisogna ripartire”, spiega il ministro Gualtieri. E così, con queste “dolci” parole, ecco l’ennesima mazzata a un popolo inerme, affamato e ancora in piena lotta per la ripresa, con altri mini-lockdown (come li hanno chiamati loro) alle porte. Mentre pensano di tornare a chiudere le attività, il governo non si fa problemi a far ripartire le cartelle esattoriali e i pignoramenti. La “pace fiscale” sta quindi per finire. A partire dal 16 ottobre, i benefici del decreto Agosto saranno nulli. Questo significa che da giovedì sia l’Agenzia delle Entrate che gli agenti locali e i Comuni potranno ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo stati fra i governi che più hanno dilazionato i pagamenti, ma adesso abbiamo detto all’Agenzia delle Entrate che bisogna”, spiega il ministro. E così, con queste “dolci” parole, ecco l’ennesima mazzata a un popolo inerme, affamato e ancora in piena lotta per la ripresa, con altri mini-lockdown (come li hanno chiamati loro) alle porte. Mentre pensano di tornare a chiudere le attività, il governo non si fa problemi a farlee i pignoramenti. La “pace fiscale” sta quindi per finire. A partire dal 16, i benefici del decreto Agosto saranno nulli. Questo significa che da giovedì sia l’Agenzia delle Entrate che gli agenti locali e i Comuni potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre Concorso straordinario dal 22 ottobre ci sarà: il Tar boccia richiesta di annullamento Orizzonte Scuola Festa del cinema di Roma, via dal 15 al 25 ottobre. Patto con il pubblico e regole anti-Covid stringenti

Dopo Venezia anche Roma riparte dal cinema. Teatro principale sarà, come al solito, l’Auditorium Parco della Musica, con location dal centro alla periferia. Apre Soul, il nuovo film Pixar-Disney diret ...

Assoviaggi: "Bene aumento Fondo per adv e t.o., ma va triplicato"

Il presidente Gianni Rebecchi giudica positivo lo stanziamento di 245 milioni di euro per il settore, ma auspica un ulteriore aumento in legge di bilancio: "Servono 750 milioni" “Si tratta di un primo ...

