Da Steve McQueen alle nuove location | ospiti e programma della Festa del Cinema di Roma

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Una grande manifestazione cinematografica all’insegna della ripartenza, della sicurezza (con proiezioni dislocate in molte zone della Capitale), dei giovani e del supporto al settore in crisi. Senza dimenticare l’omaggio a Ennio Morricone, le quattro anteprime mondiali, i film del Festival di Cannes, la varieta’ dei generi, le diciassette registe donne, la presenza di molte star (come Steve McQueen, Stanley Tucci e Francesco Totti), l’impegno sociale e per l’ambiente, una sala virtuale, la prenotazione dei posti tramite app, e l’accesso all’Auditorium Parco della Musica consentito ai soli possessori di un titolo (biglietto o accredito), che potranno assistere al red carpet dalla cavea superiore della struttura seduti a distanza l’uno dall’altro. Questa sarà la quindicesima edizione della Festa del Cinema, presentata questa mattina nella sala Petrassi dell’Auditorium, in presenza di Antonio Monda (direttore artistico della kermesse), Laura Delli Colli (presidente Fondazione Cinema per Roma), Francesca Via (direttore generale della Fondazione) Virginia Raggi (sindaca della Capitale), Luca Bergamo (vice sindaco e assessore alla Crescita Culturale), Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio), Albino Ruberti (capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti), Roberto Cicutto (presidente della Biennale di Venezia) e Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (direttori artistici di Alice nella Citta’).