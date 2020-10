Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo arriverà nel suo garage - già molto ben fornito - nel corso del prossimo anno. Il campione portoghese l'ha ordinata questa estate, dopo la fine del Campionato. La passione di Cristiano per le Bugatti Quella per le auto dello storico brand francese (ma fondato da un italiano) è una passione persistente di CR7, che possiede già una Veyron e una Chiron, e che sembrava stesse anche acquistando la super esclusiva Voiture Noire. La Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo, dunque, sarà la terza hypercar di Molsheim, cosa che fa di lui uno collezionisti di Bugatti più importanti del mondo. Chi non ne conosce la ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladiarriverà nel suo garage - già molto ben fornito - nel corso del prossimo anno. Il campione portoghese l'ha ordinata questa estate, dopo la fine del Campionato. La passione diper leQuella per le auto dello storico brand francese (ma fondato da un italiano) è una passione persistente di CR7, che possiede già una Veyron e una Chiron, e che sembrava stesse anche acquistando la super esclusiva Voiture Noire. Ladi, dunque, sarà la terza hypercar di Molsheim, cosa che fa di lui uno collezionisti dipiù importanti del mondo. Chi non ne conosce la ...

