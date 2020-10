Cristiano Ronaldo, il caso Mayorga potrebbe riaprirsi: decisivi i prossimi giorni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Possibili guai all’orizzonte per Cristiano Ronaldo, che potrebbe vedere riaperto il caso giudiziario che lo coinvolge in merito alle accuse di stupro mosse da Kathryn Mayorga. A rivelare i dettagli è Deportes Quatro, che spiega come nei prossimi giorni possa risultare decisiva una perizia sullo stato mentale a cui la donna si sottoporrà per dimostrare che non stava bene nel momento in cui aveva deciso di accettare i 300mila euro con cui Cristiano Ronaldo aveva ottenuto che la questione non raggiungesse il tribunale. In caso in cui la perizia dovesse dare esito positivo, il processo potrebbe riaprirsi dopo che inizialmente si era chiuso con l’assoluzione del ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Possibili guai all’orizzonte per, chevedere riaperto ilgiudiziario che lo coinvolge in merito alle accuse di stupro mosse da Kathryn. A rivelare i dettagli è Deportes Quatro, che spiega come neipossa risultare decisiva una perizia sullo stato mentale a cui la donna si sottoporrà per dimostrare che non stava bene nel momento in cui aveva deciso di accettare i 300mila euro con cuiaveva ottenuto che la questione non raggiungesse il tribunale. Inin cui la perizia dovesse dare esito positivo, il processodopo che inizialmente si era chiuso con l’assoluzione del ...

Advertising

goal : Andrea Pirlo ?? Cristiano Ronaldo - ChampionsLeague : Lionel Messi & Cristiano Ronaldo goal for goal ???? #UCLdraw - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - marcokaf : Nell'affare CHIESA - Juve, il vero vincitore è proprio il ragazzo. Voleva la Juve da un anno, ha saputo attendere e… - IgboBoy_NONSO : RT @iTv001: Story of Cristiano Ronaldo -