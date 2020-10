Cristiano Ronaldo, dalla Spagna nuovi veleni sulla vita privata (Di lunedì 5 ottobre 2020) dalla Spagna arrivano notizie che sicuramente non faranno piacere all'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Come riporta calciomercato.com nuove accuse di stupro per il portoghese, e potrebbe riaprirsi il caso Kathryn Mayorga. CR7 era stato dichiarato innocente in seguito alle accuse avanzate dalla modella statunitense ma, riferisce Deportes Cuatro, un nuovo esame può rimescolare le carte.UN TEST - Come si legge infatti, tutto ruota attorno ai 300mila euro che Ronaldo pagò a Mayorga per mantenere la segretezza dell'accaduto, che risale a una notte a Las Vegas nel giugno 2009. La modella e i suoi legali intendono dimostrare che, nel momento in cui ha firmato questo accordo, Kahtryn non stava bene mentalmente. Pertanto, si sottoporrà a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020)arrivano notizie che sicuramente non faranno piacere all'attaccante della Juventus. Come riporta calciomercato.com nuove accuse di stupro per il portoghese, e potrebbe riaprirsi il caso Kathryn Mayorga. CR7 era stato dichiarato innocente in seguito alle accuse avanzatemodella statunitense ma, riferisce Deportes Cuatro, un nuovo esame può rimescolare le carte.UN TEST - Come si legge infatti, tutto ruota attorno ai 300mila euro chepagò a Mayorga per mantenere la segretezza dell'accaduto, che risale a una notte a Las Vegas nel giugno 2009. La modella e i suoi legali intendono dimostrare che, nel momento in cui ha firmato questo accordo, Kahtryn non stava bene mentalmente. Pertanto, si sottoporrà a ...

Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro

La nuova hypercar si va ad aggiungere alla sua collezione di Bugatti del campione portoghese, che già conta una Veyron e una Chiron La Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo arriverà nel suo garage - ...

