Cristiano Napoli amministratore delegato di Tupperware Italia

Il 5 ottobre 2020, è stata annunciata la nomina ai vertici di Tupperware Italia di Cristiano Napoli che ha assunto la carica di amministratore delegato, effettiva dal primo del mese. Dopo la sua più recente esperienza in Automotive Service Group, in cui ha rivestito la carica di ceo, Napoli è subentrato a Serena Cova, riportando direttamente a Marco Brandolini, vice president, commercial, Emea di Tupperware Brands. Nel ruolo ha la responsabilità di guidare il mercato locale di Tupperware Italia, definendone le strategie a lungo e a breve periodo. Nella sua carriera, Napoli ha lavorato in diversi settori, acquisendo competenze di marketing, in particolare nell'ambito ...

Rai - Il Napoli piazza due esuberi: Luperto al Crotone, Ciciretti in Serie B. Malcuit resta

NAPOLI – E’ il giorno degli addii e degli arrivederci in casa Napoli. Cristiano Giuntoli nelle ultime ore di Calciomercato ha piazzato una serie di calciatori in esubero. Nelle ultime ore hanno lascia ...Il Napoli piazza due esuberi: Amato Ciciretti va al ChievoVerona in prestito secco (e non oneroso), Sebastiano Luperto in prestito oneroso al Crotone.