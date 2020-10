Crisi da coronavirus: l’Arsenal licenzia la mascotte Gunnersaurus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli effetti disastrosi dell’epidemia di coronavirus sui bilanci dei club calcistici hanno costretto le società ad operare dei tagli. L’Arsenal, in questo senso, ha disposto il licenziamento perfino della propria mascotte, il Gunnersaurus. Jerry Quy, l’uomo che aveva indossato il costume fin dalla nascita del personaggio, nel 1993, è stato sollevato dal proprio incarico. La decisione ha però deluso i tifosi dell’Arsenal, affezionati sia a Quy che al Gunnersaurus, che sui social si stanno mobilitando in favore di entrambi. Terrible news Love you Jerry @Gunnersaurus pic.twitter.com/zL3G8c6MAw — Ian Wright (@IanWright0) October 5, 2020 L'articolo Crisi da coronavirus: l’Arsenal ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli effetti disastrosi dell’epidemia disui bilanci dei club calcistici hanno costretto le società ad operare dei tagli. L’Arsenal, in questo senso, ha disposto ilmento perfino della propria, il. Jerry Quy, l’uomo che aveva indossato il costume fin dalla nascita del personaggio, nel 1993, è stato sollevato dal proprio incarico. La decisione ha però deluso i tifosi dell’Arsenal, affezionati sia a Quy che al, che sui social si stanno mobilitando in favore di entrambi. Terrible news Love you Jerry @pic.twitter.com/zL3G8c6MAw — Ian Wright (@IanWright0) October 5, 2020 L'articoloda: l’Arsenal ...

Advertising

shanidar4 : RT @eastwestEU: Coronavirus, crisi economica e polarizzazione acuiscono le disuguaglianze sociali in America Latina e aumentano il rischio… - napolista : Crisi da coronavirus: l'Arsenal licenzia la mascotte Gunnersaurus Il club ha deciso di licenziare l'uomo che da 27… - eastwestEU : Coronavirus, crisi economica e polarizzazione acuiscono le disuguaglianze sociali in America Latina e aumentano il… - lavocedelne : Esteso esonero Imu per i terreni agricoli, incentivi ai giovani e rimodulazione sostegni vino… - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Italia: Redditi in crisi: più di una famiglia su due fatica ad arrivare a fine mese -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi coronavirus Coronavirus, in Fvg torna l'incubo crisi Il Friuli Calcio, le regole anti Covid-19 in Europa: ecco le differenze con il campionato italiano

Nella Ligue 1 si sale a 20 giocatori 'sani' per poter giocare le partite. Con la crisi Covid il campionato francese si era fermato subito: non aveva concluso il calendario, aveva congelato la ...

Brasile: Banca centrale stima crescita Pil 2020 a -5,02 per cento

In termini di contagi e vittime il Brasile è tra i paesi più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus e ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su ...

Nella Ligue 1 si sale a 20 giocatori 'sani' per poter giocare le partite. Con la crisi Covid il campionato francese si era fermato subito: non aveva concluso il calendario, aveva congelato la ...In termini di contagi e vittime il Brasile è tra i paesi più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus e ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su ...