Crisanti a Conte: «Le mascherina all’aperto? Un’assurdità se intorno non c’è nessuno» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andrea Crisanti contro Conte. «mascherina all’aperto? Un’assurdità se intorno non c’è nessuno. Basta: ci vogliono regole serie». Il virologo padovano sbotta ai microfoni di Buongiorno su SkyTg24 e senza filtri o inutili perifrasi, ribadisce: mascherina anche all’aperto? Illogico e dunque incomprensibile. Come a dire che provvedimenti come quello sui dispositivi di sicurezza appena varato, sono quanto meno risibili. E infatti, ospite del talk di approfondimento, il docente di Microbiologia all’università di Padova a riguardo non ha timore di dire come la pensa realmente: «La mascherina protegge. Ma se io attraverso la strada e sono da solo, e intorno a me non c’è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andreacontro. «all’aperto? Un’assurdità senon c’è. Basta: ci vogliono regole serie». Il virologo padovano sbotta ai microfoni di Buongiorno su SkyTg24 e senza filtri o inutili perifrasi, ribadisce:anche all’aperto? Illogico e dunque incomprensibile. Come a dire che provvedimenti come quello sui dispositivi di sicurezza appena varato, sono quanto meno risibili. E infatti, ospite del talk di approfondimento, il docente di Microbiologia all’università di Padova a riguardo non ha timore di dire come la pensa realmente: «Laprotegge. Ma se io attraverso la strada e sono da solo, ea me non c’è ...

