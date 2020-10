Crash Bandicoot 4: It's About Time in arrivo anche su Xbox Series X? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Crash Bandicoot 4: It's About Time potrebbe dirigersi verso le console di nuova generazione secondo una classificazione dell'ERSB.Una nuova valutazione per Crash Bandicoot 4: It's About Time - lanciato la scorsa settimana su PS4 e Xbox One - menziona Xbox Series X nella sezione "Piattaforme" sul sito dell'ERSB (via GamesRadar).È abbastanza scontato pensare che se il gioco sarà lanciato su Xbox Series X arriverà anche in versione PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)4: It'spotrebbe dirigersi verso le console di nuova generazione secondo una classificazione dell'ERSB.Una nuova valutazione per4: It's- lanciato la scorsa settimana su PS4 eOne - menzionaX nella sezione "Piattaforme" sul sito dell'ERSB (via GamesRadar).È abbastanza scontato pensare che se il gioco sarà lanciato suX arriveràin versione PS5.Leggi altro...

