Covid, tutto pieno al Cotugno di Napoli: entro stasera nuovi posti letto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono tutti i posti letto destinati ai pazienti Covid positivi dell’ospedale Cotugno di Napoli. entro stasera, saranno riconvertiti altri posti letto per un totale, a regime, di 144 posti letto, di cui 16 destinati alla terapia intensiva, altri 16 alla subintensiva. Ad ora, fa sapere Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli, che comprende anche il centro regionale di riferimento per le malattie infettive, sono 130 i ricoverati. Di questi sono 10 quelli in terapia intensiva, compresi 5 pazienti intubati. La pressione sul Pronto soccorso del Cotugno continua, come nei giorni scorsi, a essere pesante. Oltre alle ambulanze, arrivano molte ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono tutti idestinati ai pazientipositivi dell’ospedaledi, saranno riconvertiti altriper un totale, a regime, di 144, di cui 16 destinati alla terapia intensiva, altri 16 alla subintensiva. Ad ora, fa sapere Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli, che comprende anche il cregionale di riferimento per le malattie infettive, sono 130 i ricoverati. Di questi sono 10 quelli in terapia intensiva, compresi 5 pazienti intubati. La pressione sul Pronto soccorso delcontinua, come nei giorni scorsi, a essere pesante. Oltre alle ambulanze, arrivano molte ...

