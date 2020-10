Covid, Trump saluta i fan fuori dall’Ospedale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Già oggi Donald Trump, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid, potrebbe ritornare alla Casa Bianca. Tuttavia, secondo i medici, saranno cruciali le prossime 48 ore “Il Presidente continua a migliorare, è senza febbre e non ha problemi respiratori. Le sue funzioni vitali sono stabili”. Così il team medico che ha in cura … L'articolo Covid, Trump saluta i fan fuori dall’Ospedale Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Già oggi Donald, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al, potrebbe ritornare alla Casa Bianca. Tuttavia, secondo i medici, saranno cruciali le prossime 48 ore “Il Presidente continua a migliorare, è senza febbre e non ha problemi respiratori. Le sue funzioni vitali sono stabili”. Così il team medico che ha in cura … L'articoloi fandall’Ospedale Curiosauro.

