Covid, Trump lascia l'ospedale. L'ira del medico: "Irresponsabilità sbalorditiva" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al di là delle elezioni, i riflettori rimangono accesi sul presidente americano Donald Trump e sulla sua condizione fisica dopo essere risultato positivo, insieme a Melania Trump, al Coronavirus. Dopo aver manifestato sintomi febbrili, il presidente era stato trasferito in ospedale in quanto soggetto ad alto rischio. Proprio oggi, a pochissime ore dal ricovero, Donald Trump ha lasciato l'ospedale per salutare in macchina un gruppo di sostenitori facendo esplodere l'ira dei medici. Donald Trump fuori dall'ospedale Donald Trump e la sua condotta scatena la rabbia dei medici che lo avevano in cura dopo che il presidente americano è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato dalle testate locali e come documentato attraverso numerose ...

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - GabrieleMarzia3 : RT @intuslegens: #Trump guarito in 48h perché ci son le cure. #Giuliani dice che sotto i 50 anni il rischio #COVID19 è zero. #Bassetti che… - viralvideovlogs : RT @intuslegens: #Trump guarito in 48h perché ci son le cure. #Giuliani dice che sotto i 50 anni il rischio #COVID19 è zero. #Bassetti che… -