Covid, Trump ha avuto bisogno dell'ossigeno due volte, ma «potrebbe essere dimesso già oggi» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno dei medici ha accennato a un possibile sviluppo preoccupante: «Stiamo aspettando importanti riscontri per la funzione respiratoria». Il presidente esce a sorpresa dall’ospedale per salutare i fan Leggi su corriere (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno dei medici ha accennato a un possibile sviluppo preoccupante: «Stiamo aspettando importanti riscontri per la funzione respiratoria». Il presidente esce a sorpresa dall’ospedale per salutare i fan

Advertising

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - StefanoAlbert12 : RT @CesareSacchetti: La mossa di Trump è un colpo da maestro. Dimostrerà che il Covid non è letale e che si cura con i farmaci del sistema.… - razorblack66 : RT @leopadanofe: @dottorbarbieri I sinistri hanno capito che ammalarsi di Covid gioverà a #Trump ed ora provano goffamente ad imitarlo? -