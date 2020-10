COVID, Trump, Berlusconi e gli altri, anche i potenti si ammalano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Boris Johnson fu il primo, poi vennero Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi e Alexander Lukashenko, infine Donald Trump. Sono tra i potenti della terra, capi di stato o primi ministri (presenti o passati), in qualche caso anche magnati dell’economia e della finanza. Sono tutti accomunati dall’aver contratto il coronavirus COVID-19. Ecco, se c’è una cosa che possiamo affermare del COVID, è di essere estremamente democratico, colpisce tutti indistintamente da età, colore della pelle, religione, sesso (o genere, come va più di moda adesso), ricchezza, potere. Anzi, i politici, in quanto rappresentanti del popolo (in teoria dovrebbe essere così), sembrano tra i più colpiti, perché più esposti a riunioni, ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Boris Johnson fu il primo, poi vennero Jair Bolsonaro, Silvioe Alexander Lukashenko, infine Donald. Sono tra idella terra, capi di stato o primi ministri (presenti o passati), in qualche casomagnati dell’economia e della finanza. Sono tutti accomunati dall’aver contratto il coronavirus-19. Ecco, se c’è una cosa che possiamo affermare del, è di essere estremamente democratico, colpisce tutti indistintamente da età, colore della pelle, religione, sesso (o genere, come va più di moda adesso), ricchezza, potere. Anzi, i politici, in quanto rappresentanti del popolo (in teoria dovrebbe essere così), sembrano tra i più colpiti, perché più esposti a riunioni, ...

fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - TizianaFerrario : Probabilmente Questa cerimonia per la designazione della giudice #Barrett al Rose Garden della Casa Bianca l’origin… - Miziok67 : #Trump ricoverato, nuovo video x ringraziare medici e infermieri: Ho imparato molto sul Covid... la #prostatite è… - MichelaRoi : RT @marattin: Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare accanto a l… -