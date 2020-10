Covid, nuovo Dpcm: stretta su feste e matrimoni, locali chiusi alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mascherine per strada, feste private e matrimoni ridotti a pochi invitati e possibili chiusure anticipate dei locali. Con il nuovo Dpcm che verrà varato mercoledì, il governo impone nuove restrizioni. Con i contagi giornalieri a quota 2.578 casi, l’Esecutivo è “al lavoro per … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mascherine per strada,private eridotti a pochi invitati e possibili chiusure anticipate dei. Con ilche verrà varato mercoledì, il governo impone nuove restrizioni. Con i contagi giornalieri a quota 2.578 casi, l’Esecutivo è “al lavoro per … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MarcoBellinazzo : Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - tg2rai : #StatiUniti, nuovo bollettino medico per il presidente @realDonaldTrump, ricoverato per #covid. Senza febbre, conti… - revolutionsoul1 : Questo non è il 2020; è il 20milaeventidimerda... #politicaitaliana #covid #duemilaventi #annonuovo #musica… - FilippoUguali5S : RT @ElioLannutti: Nuovo Dpcm, le regole: chiusura dei locali alle 23 e coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, il nuovo Dpcm: mascherine all aperto in tutta Italia. E limitazioni per feste, nozze e funerali Il Messaggero Matrimonio con decine di invitati, il nuovo cluster della Liguria

Per quanto riguarda il Covid il presidente Toti ha comunicato che, nella stabilità della situazione generale, è stato rinvenuto un nuovo cluster in provincia di Imperia che deriverebbe da un matrimoni ...

Borse, prevista apertura al rialzo nel giorno del delisting di Ubi Banca

Listini galvanizzati dalle condizioni di salute del presidente Donald Trump, in recupero dopo la sua positività al Covid-19. In Italia il Consiglio dei ministri prepara nuove chiusure per contrastare ...

Per quanto riguarda il Covid il presidente Toti ha comunicato che, nella stabilità della situazione generale, è stato rinvenuto un nuovo cluster in provincia di Imperia che deriverebbe da un matrimoni ...Listini galvanizzati dalle condizioni di salute del presidente Donald Trump, in recupero dopo la sua positività al Covid-19. In Italia il Consiglio dei ministri prepara nuove chiusure per contrastare ...