Covid: no, non è vero che ricomincia la conferenza stampa quotidiana per il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Ogni giorno, così come avvenuto durante il lockdown, i vertici della Protezione Civile torneranno a stilare il bilancio del giorno sui contagi, con una conferenza stampa", così si legge sulle pagine del Corriere della Sera di oggi, lunedì 5 ottobre. Ma non è così, non ci sarà nessuna conferenza. L'ufficio stampa della Protezione Civile, Pierfrancesco Demilito, contattato telefonicamente da TPI ha spiegato che: "La conferenza di Via Vitorchiano 4 non verrà ristabilita, al momento il bollettino continuerà ad essere diffuso dal sito del ministero".

