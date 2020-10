Covid, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen in autoisolamento: “Primo test negativo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l’esame oggi”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter. L'articolo Covid, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen in autoisolamento: “Primo test negativo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa algiovedì ed ho fatto l’esame oggi”. Lo annuncia laeuropea, Ursula von dersu Twitter. L'articolo, laUe Von derin: “Primonegativo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

