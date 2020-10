Covid | in Piemonte il 22% del personale sanitario è stressato

(Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO, ITALPRESS, - Il 22% delmedicosee ansioso per colpa della pandemia. Una percentuale che sale al 27% se si guarda solo a chi interagisce direttamente con i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte

La situazione del coronavirus in Italia continua a preoccupare ... sono anche Lombardia (251), Lazio (248), Veneto (230), Toscana (185), Emilia Romagna (167), Piemonte (129), Sicilia (128), Liguria ...«Noi come Regione Piemonte abbiamo fatto la nostra parte consegnando ai titolari delle discoteche 2.500 euro a testa a fondo perduto. In Conferenza Stato Regioni eravamo rimasti d’accordo che ...