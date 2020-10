Covid, Galli: 'Ascesa pericolosa del virus, rischiamo situazione come marzo. Nuove restrizioni inevitabili' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Siamo in pericolosa Ascesa, è sufficiente un'aritmetica elementare. Il trend è in chiara Ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. E' un andamento che non può che essere considerato ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Siamo in, è sufficiente un'aritmetica elementare. Il trend è in chiarae questo implica la necessità di interventi decisi. E' un andamento che non può che essere considerato ...

StefaniaFalone : RT @Adnkronos: #Covid, Galli: 'Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili' - CPapasergio : RT @Adnkronos: #Covid, Galli: 'Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili' - leggoit : Covid, Galli: «Ascesa pericolosa del virus, rischiamo situazione come marzo. Nuove restrizioni inevitabili» - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, Galli: 'Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili' - infoitsalute : Covid, Galli: 'Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Covid, Galli: "Rischiamo situazione come marzo, nuove misure inevitabili" Adnkronos Coronavirus, Galli: «Rischiamo di tornare alla situazione di marzo»

Così Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai 3, reagisce a un video che documenta un episodio di movida nel capoluogo ...

Emergenza Covid-19, il professor Galli “Estate troppo frizzante e fuori norma, siamo in pericolosa ascesa, servono interventi decisi”

Secondo quanto riferito dal Professor Massimo Galli, la situazione in Italia è in costante ascesa e se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. "Siamo ...

Così Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai 3, reagisce a un video che documenta un episodio di movida nel capoluogo ...Secondo quanto riferito dal Professor Massimo Galli, la situazione in Italia è in costante ascesa e se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. "Siamo ...