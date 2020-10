Covid, Crisanti e Galli contro la mascherina all’aperto. Toti: “L’obbligo è inaccettabile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Polemiche contro l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione anche all’aperto. I virologi Crisanti e Galli: “mascherina all’aperto incomprensibile se intorno non c’è nessuno”. Il governatore della Liguria Toti: “Passo indietro del governo inaccettabile”. Continuano le polemiche contro l’uso obbligatorio delle mascherine all’aperto. In merito alla nuova disposizione introdotta dal governo, a fronte della risalita … L'articolo Covid, Crisanti e Galli contro la mascherina all’aperto. Toti: “L’obbligo è inaccettabile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Polemichel’obbligo di indossare i dispositivi di protezione anche all’aperto. I virologi: “all’aperto incomprensibile se intorno non c’è nessuno”. Il governatore della Liguria: “Passo indietro del governo inaccettabile”. Continuano le polemichel’uso obbligatorio delle mascherine all’aperto. In merito alla nuova disposizione introdotta dal governo, a fronte della risalita … L'articololaall’aperto.: “L’obbligo è inaccettabile” proviene da www.meteoweek.com.

