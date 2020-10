Covid | contagiato il consigliere M5s Marco Chessa

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sto bene. I messaggi che mi avete mandato sono la miglior medicina”. Con queste parole ilcomunale di Torino, del Movimento Cinque Stelle, conferma che è lui il membro della Sala Rossa ad aver contratto il Coronavirus.“Questa mattina – racconta – è giunto l’esito del tampone nasofaringeo al quale sono stato sottoposto nella giornata di sabato, dopo che martedì ero stato messo in isolamento fiduciario dal mio medico di base a seguito della segnalazione di qualche linea di influenza nel pomeriggio di lunedì”. Continua: “L’esito è purtroppo positivo e quindi ora sono in regime di quarantena fino alla totale guarigione dal virus.Volevo segnalare che sia io che Serena (la moglie, ndr) stiamo bene e che ...

