Covid, Cartabellotta: “Di questo passo, a Natale 1.000 in terapia intensiva e 12mila in ospedale” | VIDEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid, Cartabellotta: “A Natale 1.000 in terapia intensiva e 12mila in ospedale” Mentre i dati quotidiani sul Covid in Italia registrano numeri sempre più alti in quanto a nuovi contagi, il medico e presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta (qui la sua intervista a TPI) fa una sua previsione su quanti saranno i ricoverati in ospedale e nei reparti di terapia intensiva a Natale. Ospite a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su La7, Cartabellotta ha spiegato: “La cosa importante è fare in modo che la pandemia non sfugga di mano nel territorio. Al di là dei numeri assoluti, a livello di ricoveri in ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020): “A1.000 inin ospedale” Mentre i dati quotidiani sulin Italia registrano numeri sempre più alti in quanto a nuovi contagi, il medico e presidente della fondazione Gimbe Nino(qui la sua intervista a TPI) fa una sua previsione su quanti saranno i ricoverati in ospedale e nei reparti di. Ospite a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su La7,ha spiegato: “La cosa importante è fare in modo che la pandemia non sfugga di mano nel territorio. Al di là dei numeri assoluti, a livello di ricoveri in ...

Corriere : Covid, Cartabellotta: «Il trend, a Natale 1000 in terapia intensiva e 12000 ospedalizzati» - La7tv : #nonelarena Covid 19, Cartabellotta: 'Se i trend sono questi a Natale 1000 in terapia intensiva e 12000 persone osp… - La7tv : #omnibus Il Presidente della fondazione GIMBE @Cartabellotta ribadisce l'importanza del #vaccino antinfluenzale in… - iirpo : RT @Corriere: Covid, Cartabellotta: «Il trend, a Natale 1000 in terapia intensiva e 12000 ospedalizzati» - pizia21 : Chiuderanno tra qualche settimana Poi in prossimità di Natale aprono. Scommettiamo? . -