Covid, bollettino oggi 5 ottobre 2020: nuovi contagi (2.257) e morti (16) in calo, ma 32.000 tamponi in meno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid, bollettino oggi 5 ottobre 2020 in Italia. Diminuisce il numero di nuovi contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi contro i 2.578 di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 ottobre 2020)in Italia. Diminuisce il numero dida coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257casi contro i 2.578 di...

Advertising

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - RaiNews : I dati sul #Coronavirus di oggi - infoitsalute : Covid, bollettino oggi 5 ottobre 2020: nuovi contagi (2.257) e morti (16) in calo, ma 32.000 tamponi in meno - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 05/10/2020: #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID?19 #Covid_19 #COVIDIOTS #COVID19… - moneypuntoit : ?? Bollettino coronavirus 5 ottobre 2020: contagi, morti e guariti di oggi ?? -