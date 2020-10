Covid | bollettino di oggi | 2 257 nuovi casi | oltre 36mila morti da inizio emergenza

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020), diffusi poco fa i dati ufficiali di lunedì 5 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Icontagi accertati nelle ultime 24 ore secondo ildel ministero della Salute sono 2.257,300 meno di ieri, secondo calo consecutivo. Nessuna regione risulta a zero contagi da ieri. A guidare con il maggior numero diè anchela Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230). Il totale dei contagiati dall’dell’in Italia sale a 327.586. Le vittimesono 16; in tutto adnel nostro paese sono decedute 36.002 persone a causa del ...