Covid: ancora test al Genoa nessun nuovo positivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 05 OTT - Il nuovo 'giro' di tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori e i membri dello staff del Genova ha dato esito negativo. Lo comunica il club. Il focolaio Covid ch si è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 05 OTT - Il'giro' di tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori e i membri dello staff del Genova ha dato esito negativo. Lo comunica il club. Il focolaioch si è ...

Advertising

sscnapoli : Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tam… - marcodimaio : #Trump ne ha fatta un'altra delle sue: per soddisfare il suo ego mette a repentaglio la salute del suo staff facend… - robersperanza : Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid. È un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita.… - SirAlexPlini : RT @MinutemanItaly: Chiudono le grandi catene, figuriamoci cosa attende i piccoli. Incredibile vederli ancora aperti ed affannarsi, per ott… - VCountry3 : RT @SPQR_DCCLIII: @Stellix82 @chiossimanuela2 Sai cosa ancora più vomitevole? Vedo più giovani assuefatti alla mancanza di libertà e seguac… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora test al Genoa nessun nuovo positivo Agenzia ANSA MERCATI: siete pronti per il miglior momento dell’anno?

ATTENZIONE Sostieni la finanza indipendente di qualità con una donazione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per poter continuare il progetto e ripagare le spese di gestione! Il 2020 è stato un anno verame ...

Covid, Galli: “Rischiamo la situazione di marzo, servono tempestivamente nuove misure”

L'infettivologo Massimo Galli sull'andamento della curva epidemica in Italia: "Quello che succede in Francia e in Spagna è davanti agli occhi" ...

ATTENZIONE Sostieni la finanza indipendente di qualità con una donazione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per poter continuare il progetto e ripagare le spese di gestione! Il 2020 è stato un anno verame ...L'infettivologo Massimo Galli sull'andamento della curva epidemica in Italia: "Quello che succede in Francia e in Spagna è davanti agli occhi" ...