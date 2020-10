Covid-19, Trump ha lasciato l’ospedale e rientra alla Casa Bianca (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente americano Donald Trump ha lasciato l'ospedale Walter Reed Medical Center di Washington, dove era ricoverato da qualche giorno in seguito al contagio da Covid. All'uscita Trump indossava la mascherina. Senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano, il presidente ha alzato il pollice. Rientrerà in elicottero alla Casa Bianca. "Mi sento veramente bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato sotto l'Amministrazione Trump, alcuni farmaci e conoscenze veramente grandi. Mi sento meglio di come non stessi 20 anni fa!", aveva annunciato lo stesso Trump. E il medico della Casa Bianca subito dopo ha precisato ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente americano Donaldhal'ospedale Walter Reed Medical Center di Washington, dove era ricoverato da qualche giorno in seguito al contagio da. All'uscitaindossava la mascherina. Senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano, il presidente ha alzato il pollice. Rientrerà in elicottero. "Mi sento veramente bene! Non abbiate paura del. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato sotto l'Amministrazione, alcuni farmaci e conoscenze veramente grandi. Mi sento meglio di come non stessi 20 anni fa!", aveva annunciato lo stesso. E il medico dellasubito dopo ha precisato ...

