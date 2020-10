Covid-19, Trump esce dall’ospedale in auto per salutare i sostenitori (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri, domenica 4 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lasciato l’ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato causa Covid-19, per un breve giro in automobile. A bordo sul retro di un Suv nero e munito di mascherina, il presidente ha voluto salutare i sostenitori che da giorni affollano l’esterno dell’edificio. “Grandi patrioti che amano il nostro Paese”, aveva twittato poco prima il tycoon, ora accusato di irresponsabilità per aver messo in pericolo la salute degli agenti che lo accompagnavano in automobile. Ma, a meno di 30 giorni dalle elezioni, Trump non poteva agire con buon senso e mostrarsi fragile al tanto bistrattato virus. “Questa è pazzia – ha commentato James P. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri, domenica 4 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald, ha lasciato l’ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato causa-19, per un breve giro inmobile. A bordo sul retro di un Suv nero e munito di mascherina, il presidente ha volutoche da giorni affollano l’esterno dell’edificio. “Grandi patrioti che amano il nostro Paese”, aveva twittato poco prima il tycoon, ora accusato di irresponsabilità per aver messo in pericolo la salute degli agenti che lo accompagnavano inmobile. Ma, a meno di 30 giorni dalle elezioni,non poteva agire con buon senso e mostrarsi fragile al tanto bistrattato virus. “Questa è pazzia – ha commentato James P. ...

fattoquotidiano : Usa, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus: è la crisi politica più deva… - marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - TizianaFerrario : Probabilmente Questa cerimonia per la designazione della giudice #Barrett al Rose Garden della Casa Bianca l’origin… - Witchy85P : RT @CesareSacchetti: La mossa di Trump è un colpo da maestro. Dimostrerà che il Covid non è letale e che si cura con i farmaci del sistema.… - TitaLaLuxaora : RT @CesareSacchetti: La mossa di Trump è un colpo da maestro. Dimostrerà che il Covid non è letale e che si cura con i farmaci del sistema.… -