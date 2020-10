Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: impennata di positività a Cervinara (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 21 persone: 18, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Solofra, contatto di positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Si precisa, inoltre, che nel comunicato stampa del 4/10/2020 è stata erroneamente riportata la positività di un cittadino residente nel comune di Villanova del Battista, già riportata nel comunicato stampa precedente del 3/10/2020. L'articolo Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 21 persone: 18, residenti nel comune di, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Solofra, contatto di positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Si precisa, inoltre, che nel comunicato stampa del 4/10/2020 è stata erroneamente riportata la positività di un cittadino residente nel comune di Villanova del Battista, già riportata nel comunicato stampa precedente del 3/10/2020. L'articolo-19, ildell’Asl di: ...

Coronavirus: record di casi e vittime in Iran

Record di casi e vittime di coronavirus in Iran. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari.

