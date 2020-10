Covid-19: Ieri lieve calo dei contagi ma meno tamponi. Mercoledì le misure del governo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governo si appresta a varare alcune misure per contenere l'epidemia ed evitare un nuovo lockdown. Tra i nuovi possibili provvedimenti mascherine obbligatorie all'aperto in tutta italia e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsi appresta a varare alcuneper contenere l'epidemia ed evitare un nuovo lockdown. Tra i nuovi possibili provvedimenti mascherine obbligatorie all'aperto in tutta italia e ...

SkySport : ULTIM'ORA GENOA Biraschi, Criscito e Males positivi al Covid-19 Questi i risultati dei test effettuati ieri… - Agenzia_Ansa : Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per #Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati re… - matteosalvinimi : ?? Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho pr… - DrCaleria : RT @cris_cersei: Il maltempo e i crolli ieri han fatto un quarto dei morti del Covid, e non frega un caxxo a nessuno. ?? - OdeonZ__ : Toloi: 'Venerdì ero positivo al Covid, adesso sono negativo' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ieri Covid, bollettino oggi 4 ottobre 2020: nuovi contagi (2.578) e morti (18) in calo. Campania da incubo, 412 casi Il Messaggero Arabia Saudita: per la prima volta in sei mesi meno di 400 contagi da coronavirus in 24 ore

Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il totale di contagi e morti da coronavirus nel Regno sale così a 336.387 e 4.875 rispettivamente. Ieri, le autorità dell'Arabia Saudita hanno ripreso ...

Coronavirus, Bartoletti: «Servono buon senso e responsabilità»

Commentando quindi i numeri dei contagi in risalita – ieri, 4 ottobre, il bollettino della Protezione ... Ancora, alle porte di quello che sarà «il primo inverno con Covid, cui seguirà di certo una ...

Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il totale di contagi e morti da coronavirus nel Regno sale così a 336.387 e 4.875 rispettivamente. Ieri, le autorità dell'Arabia Saudita hanno ripreso ...Commentando quindi i numeri dei contagi in risalita – ieri, 4 ottobre, il bollettino della Protezione ... Ancora, alle porte di quello che sarà «il primo inverno con Covid, cui seguirà di certo una ...