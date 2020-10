Covid-19, Galli: “Stiamo rischiando di fare un passo indietro, necessarie nuove misure” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Professor Massimo Galli si è espresso in merito all’attuale quadro epidemiologico, il quale a suo avviso richiederebbe l’adozione di nuove misure anti Covid-19. La circostanza per cui in Paesi limitrofi la situazione epidemiologica sia nettamente peggiore rispetto a quella italiana, non costituisce per il Bel Paese una sorta di esimente. I numeri parlano chiaro, … L'articolo Covid-19, Galli: “Stiamo rischiando di fare un passo indietro, necessarie nuove misure” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Professor Massimosi è espresso in merito all’attuale quadro epidemiologico, il quale a suo avviso richiederebbe l’adozione dimisure anti-19. La circostanza per cui in Paesi limitrofi la situazione epidemiologica sia nettamente peggiore rispetto a quella italiana, non costituisce per il Bel Paese una sorta di esimente. I numeri parlano chiaro, … L'articolo-19,: “Stiamodiunmisure” proviene da YesLife.it.

