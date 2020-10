Covid-19 e scuole: sono già 400 gli istituti colpiti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre continua l’ascesa dei contagi da coronavirus, si aprono inevitabilmente dibattiti sul fronte scuole. Se, da un lato, è innegabile che, dalla riapertura delle scuole, diversi focolai sono andati a crearsi, (gli ultimi ad Ostia ed ad Infernetto), è anche vero che, per la ministra Azzolina, si tratta solo di un numero irrilevante. “Non chiuderemo le scuole” -dice- “I contagi lì sono quasi a zero“. Intanto, ad Ostia, una maestra è risultata positiva ma, avendo fatto svariate supplenze in molte classi, la scuola ha dovuto chiudere: centinaia di studenti e le loro famiglie sono adesso in quarantena, così come il personale scolastico. La donna, che al momento si trova ricoverata, era venuta a contatto con più di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mentre continua l’ascesa dei contagi da coronavirus, si aprono inevitabilmente dibattiti sul fronte. Se, da un lato, è innegabile che, dalla riapertura delle, diversi focolaiandati a crearsi, (gli ultimi ad Ostia ed ad Infernetto), è anche vero che, per la ministra Azzolina, si tratta solo di un numero irrilevante. “Non chiuderemo le” -dice- “I contagi lìquasi a zero“. Intanto, ad Ostia, una maestra è risultata positiva ma, avendo fatto svariate supplenze in molte classi, la scuola ha dovuto chiudere: centinaia di studenti e le loro famiglieadesso in quarantena, così come il personale scolastico. La donna, che al momento si trova ricoverata, era venuta a contatto con più di ...

