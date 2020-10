Covid-19, Bassetti: “Basta terrorismo, non siamo tornati a marzo-aprile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo Bassetti, primario al San Martino di Genova, ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico ed ha voluto ribattere alle affermazioni di alcuni colleghi sulla similarità dell’odierno frangente con quello di marzo. Numerose sono le menti illustri per cui attualmente i numeri del Covid-19 in Italia parlerebbero di un ritorno al passato. Nello specifico molteplici sono … L'articolo Covid-19, Bassetti: “Basta terrorismo, non siamo tornati a marzo-aprile” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo, primario al San Martino di Genova, ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico ed ha voluto ribattere alle affermazioni di alcuni colleghi sulla similarità dell’odierno frangente con quello di. Numerose sono le menti illustri per cui attualmente i numeri del-19 in Italia parlerebbero di un ritorno al passato. Nello specifico molteplici sono … L'articolo-19,: “Basta, non-aprile” proviene da YesLife.it.

