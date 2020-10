Covid-19, Alitalia richiede proroga Cigs per 6.828 dipendenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Anche in ragione del protrarsi dell’emergenza Covid 19 la società si trova ancora oggi nella necessità di proseguire nel percorso di Cigs connesso alla gestione commissariale, con le modalità estese da ultimo condivise con le parti sociali, persistendo, oltre alle problematiche fisiologiche che hanno portato alla gestione commissariale, condizioni di difficoltà eccezionali e non prevedibili connesse all’attività aziendale”. È quanto spiega Alitalia nella comunicazione, inviata ai sindacati, ad Assaereo e ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, nella quale la compagnia annuncia la richiesta di una proroga di quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Anche in ragione del protrarsi dell’emergenza19 la società si trova ancora oggi nella necessità di proseguire nel percorso diconnesso alla gestione commissariale, con le modalità estese da ultimo condivise con le parti sociali, persistendo, oltre alle problematiche fisiologiche che hanno portato alla gestione commissariale, condizioni di difficoltà eccezionali e non prevedibili connesse all’attività aziendale”. È quanto spieganella comunicazione, inviata ai sindacati, ad Assaereo e ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, nella quale la compagnia annuncia la richiesta di unadi quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, ...

