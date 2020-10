Cotto e Mangiato, ricetta 5 ottobre 2020: tortillas spagnola rivisitata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iniziamo la settimana gastronomica con la ricetta di Cotto e Mangiato. Oggi Tessa ci prepara una tortillas spagnola rivisitata. La ricetta Per gli ingredienti, occorrono: 4 patate2 fette prosciutto Cotto5-6 fette di Scamorza affumicata1 cipolla5 UovaPreparazione Come prima cosa tagliare le patate a tocchetti e mettere in padella con dell’olio. Fare ammorbidire e poi aggiungere la cipolla tagliata sottilmente. Cuocere una quindicina di minuti poi versare tutto in una ciotola e schiacciare patate e cipolle. Amalgamare bene, dunque aggiungere le uova sbattute (e salate). Mantecare bene poi nella stessa padella di prima versare metà del composto. Adagiare le fette di prosciutto e scamorza dunque versarci sopra il resto del ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iniziamo la settimana gastronomica con ladi. Oggi Tessa ci prepara una. LaPer gli ingredienti, occorrono: 4 patate2 fette prosciutto5-6 fette di Scamorza affumicata1 cipolla5 UovaPreparazione Come prima cosa tagliare le patate a tocchetti e mettere in padella con dell’olio. Fare ammorbidire e poi aggiungere la cipolla tagliata sottilmente. Cuocere una quindicina di minuti poi versare tutto in una ciotola e schiacciare patate e cipolle. Amalgamare bene, dunque aggiungere le uova sbattute (e salate). Mantecare bene poi nella stessa padella di prima versare metà del composto. Adagiare le fette di prosciutto e scamorza dunque versarci sopra il resto del ...

La recensione di una cena alla pizzeria i Masanielli di Francesco Martucci di Caserta. Vale il viaggio, perché il futuro della pizza è cotto al vapore, fritto e poi al forno ...

