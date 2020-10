Cosa rischia il Napoli dopo la (non) partita contro la Juve: domani la decisione del Giudice Sportivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sugli spalti c’erano addirittura 30 tifosi, anche qualche vip, come Cristina Chiabotto. Hanno assistito alla prima ‘non’ partita della storia recente del calcio italiano. Sul prato dell’Allianz Stadium è sceso solo Igor Tudor, collaborare tecnico di Pirlo, e qualche altro membro dello staff. Poi più nessuno. Quello che doveva essere il teatro della partita più importante della giornata si è trasformato in un contenitore di polemiche e strascichi. Il Napoli, ovviamente, a Torino non si è mai presentato. La Juventus aveva addirittura diramato la formazione ufficiale, avrebbe dovuto giocare Dybala. Ma in campo non è sceso nessuno. Ora la squadra di De Laurentiis rischia il 3-0. Anzi, la penalizzazione è quasi certa, si aspetta solo il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sugli spalti c’erano addirittura 30 tifosi, anche qualche vip, come Cristina Chiabotto. Hanno assistito alla prima ‘non’della storia recente del calcio italiano. Sul prato dell’Allianz Stadium è sceso solo Igor Tudor, collaborare tecnico di Pirlo, e qualche altro membro dello staff. Poi più nessuno. Quello che doveva essere il teatro dellapiù importante della giornata si è trasformato in un contenitore di polemiche e strascichi. Il, ovviamente, a Torino non si è mai presentato. Lantus aveva addirittura diramato la formazione ufficiale, avrebbe dovuto giocare Dybala. Ma in campo non è sceso nessuno. Ora la squadra di De Laurentiisil 3-0. Anzi, la penalizzazione è quasi certa, si aspetta solo il ...

