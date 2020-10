Corruzione per far cadere il sindaco, cinque indagati a Massarosa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massarosa, Lucca,, 5 ottobre 2020 - cinque persone, fra cui tre consiglieri comunali di Massarosa , sono indagati da procura e carabinieri per istigazione alla Corruzione riguardo alla vicenda ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 ottobre 2020), Lucca,, 5 ottobre 2020 -persone, fra cui tre consiglieri comunali di, sonoda procura e carabinieri per istigazione allariguardo alla vicenda ...

Advertising

HuffPostItalia : Armando Siri rischia il processo: concluse le indagini per la presunta corruzione - alexbarbera : Dopo diciassette anni di lavori, sette miliardi di euro, più di cinquanta milioni in manutenzioni di qui in poi, do… - AlbertoBagnai : Integrità tedesca: - alessandrosv82 : RT @Yi_Benevolence: Conte: Bisogna rinunciare a 'qualche' libertà per il bene comune. Questa è la scusa classica per l'instaurazione di un… - AndreAron_ : RT @Yi_Benevolence: Conte: Bisogna rinunciare a 'qualche' libertà per il bene comune. Questa è la scusa classica per l'instaurazione di un… -