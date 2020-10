Corruzione elettorale | il voto torni ad essere libero e segreto

Leggi su leurispes

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tutti concordano nel ritenere ormai consolidato un nuovo atteggiamento della criminalità organizzata. Le diverse forme di manifestazione delle mafie, invero, tentano sempre più la strada dell’infiltrazione nell’economia lecita, attraverso fenomeni di riciclaggio; nel contempo, le stesse mafie sovente guardano alla Pubblica amministrazione, soprattutto negli Enti locali, come una porta d’ingresso per la gestione dei fondi della collettività onesta e per l’infiltrazione nello Stato dalle sue fondamenta decentrate, attraverso la scalata alla politica, anche mediante candidati intranei ai gruppi criminali o a questi vicini in varia guisa. Più in generale,sono spesso intrecciati, poiché la devianza dell’azione amministrativa diventa, ahimè, merce di scambio per il ...