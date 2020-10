Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA, 05 OTT - A causa della pandemia da Coronavirus, il governo greco ha annullato le consuete parate militari e delle scolaresche per la festa nazionale del 28 ottobre, Giorno in cui si ricorda il '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA, 05 OTT - A causa della pandemia da, il governo greco ha annullato le consuetemilitari e delle scolaresche per la festa nazionale del 28in cui si ricorda il '...

Advertising

sardanews : Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No - ANSA_med : Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No. Nel 1940 Atene rifiutò di far passare truppe italiane… - fisco24_info : Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No: Nel 1940 Atene rifiutò di far passare truppe italiane - CorriereQ : Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No - calabriaccoglie : Il centro di #Moria è stato completamente distrutto dalle fiamme. Situato sull’isola di Lesbo, ospitava circa 12000… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grecia Coronavirus:Grecia cancella parate 28 ottobre, Giorno del No La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre: la mappa dei nuovi focolai

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 5 ottobre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ag ...

Slitta a Duino il battesimo “vip” del principino

L’incertezza dovuta al Covid induce la famiglia a optare per il rinvio dell’evento al quale a metà ottobre erano attese molte “teste coronate” d’Europa ...

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 5 ottobre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ag ...L’incertezza dovuta al Covid induce la famiglia a optare per il rinvio dell’evento al quale a metà ottobre erano attese molte “teste coronate” d’Europa ...