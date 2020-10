Coronavirus | Zaia a governo | ' Italia sicura | non facciamola passare per lazzaretto'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma,5 ott. (Adnkronos) - Durante il confronto tra il, le Regioni, i Comuni e le province sul prossimo Dpcm, il governatore del Veneto Luca, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro, avrebbe condiviso la necessità di mettere in campo misure nazionali per fronteggiare il Covid, ma avrebbe chiesto anche che margine di intervento avranno le Regioni, se verrà consentito loro di adottare misure più restrittive se necessarie. Il governatore veneto avrebbe inoltre invitato ila fare attenzione "a non farl'per", rimarcando la necessità di "ribadire che l'è un paese sicuro" e sottolineando come vada a suo avviso rafforzato "l'impegno di tutti per garantire test e ...