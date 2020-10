Coronavirus, Von Der Leyen in isolamento: primo test negativo (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, è in isolamento per aver partecipato ad una riunione in cui era presente una persona positiva: il primo test è risultato negativo La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, è in isolamento per aver partecipato martedì scorso ad una riunione con una persona positiva … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der, è inper aver partecipato ad una riunione in cui era presente una persona positiva: ilè risultatoLa presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der, è inper aver partecipato martedì scorso ad una riunione con una persona positiva … L'articolo proviene da .

