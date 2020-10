Coronavirus, Von der Leyen in auto isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono stata informata di aver partecipato a una riunione martedì scorso a cui ha partecipato una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. Secondo la normativa vigente, mi sto quindi autoisolando fino a domani mattina. Giovedì sono risultata negativa e oggi mi sono di nuovo sottoposta a test”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono stata informata di aver partecipato a una riunione martedì scorso a cui ha partecipato una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. Secondo la normativa vigente, mi sto quindiisolando fino a domani mattina. Giovedì sono risultata negativa e oggi mi sono di nuovo sottoposta a test”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von dersu Twitter.(ITALPRESS).

