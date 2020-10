Coronavirus, Vigile del fuoco positivo chiude caserma Diaz di Teramo 20 colleghi in isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Teramo - Un Vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Teramo è risultato positivo al virus, per questo, per venti suoi colleghi in via precauzionale è scattato l’isolamento. Nel frattempo si sta provvedendo alla sanificazione di tutta la caserma di via Diaz, operazione che viene svolta periodicamente. Nelle prossime ore i venti vigili del fuoco attualmente in isolamento dovrebbero essere sottoposti a tampone. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Undelin servizio al comando provinciale diè risultatoal virus, per questo, per venti suoiin via precauzionale è scattato l’. Nel frattempo si sta provvedendo alla sanificazione di tutta ladi via, operazione che viene svolta periodicamente. Nelle prossime ore i venti vigili delattualmente indovrebbero essere sottoposti a tampone. leggi tutto

