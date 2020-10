Coronavirus | Trump esce dall’ospedale per salutare i fan | “Ho imparato molto”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldha lasciato per qualche minuto l'ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington, dove è ricoverato per il, perbrevemente dalla sua auto blindata i suoi sostenitori all'esterno della struttura. "Homolto sul Covid, l'hosperimentandolo io stesso, è stato un viaggio interessante: questa è la vera scuola di vita", ha dettoin un video messaggio pubblicato su Twitter, prima del blitz all'esterno dell'ospedale, ringraziando i suoi dottori e i "grandi patrioti" che vegliano su di lui fuori.I medici che lo hanno in cura ritengono che possa tornare alla Casa Bianca già oggi, se le sue condizioni ha continuato a migliorare, anche se il medico della Casa Bianca ha ammesso che ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato per qualche minuto l’ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington, dove è ricoverato per il coronavirus, per salutare brevemente dalla ...Tra la “principessa dei serpenti” Ivanka e la “sfinge” Melania Trump il rapporto è ai minimi storici dopo la positività al coronavirus di Donald Trump e della sua first lady. Lo scrive La Stampa, ...