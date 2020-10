Coronavirus | Trump esce dall’ospedale | “Ho imparato molto”

Leggi su zon

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, era ricoverato a causa del. E su Twitter ha parlato della malattia “Un viaggio interessante.” Così Donaldha definito il suo periodo di ricovero in ospedale a causa del. A bordo della “bestia”, il suv blindato presidenziale, il presidente degli Stati Uniti ha finito il suo stazionamento in ospedale e ha salutato gli almeno cento sostenitori che da venerdì presidiano l’ospedale Walter Reed Military Medical Center. Mascherina nera in volto, giacca sulla camicia senza cravatta. Il presidente è accompagnato da un medico con tanto di schermo, dall’autista e da un solo uomo di scorta entrambi con le N95 sul volto. Lo stesso presidente ha scelto autonomamente di lasciare la sua stanza ...