Coronavirus, troppi contagi: a Parigi da domani bar chiusi e stretta per i ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nell’ambito delle nuove misure restrittive decise per contenere l’impennata di nuovi casi di Coronavirus: a Parigi i bar saranno chiusi da domani. La prefettura di polizia Parigina ha annunciato la chiusura di tutti i bar – riferisce Le Figaro – e un nuovo protocollo per i ristoranti, che non chiudono, ma dovranno rispettare rigide misure di sicurezza. I dettagli saranno forniti in giornata, ma le indiscrezioni parlano di un limite di 6 clienti per tavolo e una distanza minima di 1 metro e 50 cm tra i clienti. I contagi sabato hanno toccato su scala nazionale il livello record di quasi 17mila in 24 ore, dopo una serie di risultati simili registrati dal sistema sanitario nelle ultime settimane. In una conferenza stampa il sindaco Anne ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nell’ambito delle nuove misure restrittive decise per contenere l’impennata di nuovi casi di: ai bar sarannoda. La prefettura di poliziana ha annunciato la chiusura di tutti i bar – riferisce Le Figaro – e un nuovo protocollo per i, che non chiudono, ma dovranno rispettare rigide misure di sicurezza. I dettagli saranno forniti in giornata, ma le indiscrezioni parlano di un limite di 6 clienti per tavolo e una distanza minima di 1 metro e 50 cm tra i clienti. Isabato hanno toccato su scala nazionale il livello record di quasi 17mila in 24 ore, dopo una serie di risultati simili registrati dal sistema sanitario nelle ultime settimane. In una conferenza stampa il sindaco Anne ...

Coronavirus, troppi rischi e l'impianto sciistico decide di tenere chiuso l'intera stagione il Dolomiti

Gli effetti del coronavirus non si esauriranno alla mezzanotte ... anche se ormai nessuno riesce a riporre fin troppe speranze nei calendari diffusi, che potrebbero subire nuove modifiche da ...

Coronavirus, troppi rischi e l'impianto sciistico decide di tenere chiuso l'intera stagione

INNSBRUCK. Rischi economici ma anche i tanti avvertimenti di viaggio che arrivano da Paesi stranieri. Sono queste alcune delle motivazioni che hanno portato in Austria il centro sciistico tirolese Axa ...

