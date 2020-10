Coronavirus, superate le 36mila vittime in Italia: 200 i nuovi ricoveri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si attesta sempre ben al di sopra della soglia 2mila il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati anche oggi dalla Protezione Civile nel bollettino che riporta la data del 5 ottobre. 2.257 nuovi positivi nello specifico, cui 431 solamente in Campania e con l’aggiornamento dei bilanci odierno superano quota 36mila i decessi in Italia. Picco di contagi in Campania, 2.257 i nuovi positivi Calano sì ma sempre sopra quota 2mila: i nuovi casi di contagio rispetto alla giornata di ieri, come riportava il bollettino del 4 ottobre, calano di qualche unità ma la situazione permane preoccupante alla luce di un dato che continua a vacillare al rialzo. Sono 2.257 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore con 431 casi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si attesta sempre ben al di sopra della soglia 2mila il numero deicasi diregistrati anche oggi dalla Protezione Civile nel bollettino che riporta la data del 5 ottobre. 2.257positivi nello specifico, cui 431 solamente in Campania e con l’aggiornamento dei bilanci odierno superano quotai decessi in. Picco di contagi in Campania, 2.257 ipositivi Calano sì ma sempre sopra quota 2mila: icasi di contagio rispetto alla giornata di ieri, come riportava il bollettino del 4 ottobre, calano di qualche unità ma la situazione permane preoccupante alla luce di un dato che continua a vacillare al rialzo. Sono 2.257 icasi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore con 431 casi ...

