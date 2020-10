Coronavirus | Spallanzani | “Le autopsie evidenziano che non attacca solo i polmoni”

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – I polmoni ed il cuore non sono gli unici organi bersaglio del COVID-19, la malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Lo dimostra uno studio appena pubblicato da The Journal of Infectious Diseases ed al quale hanno collaborato l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di malattie infettive dello University College di Londra. Lo studio è stato ritenuto di grande importanza, tanto da ottenere l’immagine di copertina del numero del giornale.LA RICERCA