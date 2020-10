Coronavirus. Spallanzani: 160 positivi, 16 in terapia intensiva (Di lunedì 5 ottobre 2020) “I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 160. Di questi, 16 pazienti necessitano di terapia intensiva”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 785”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) “I paziential tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 160. Di questi, 16 pazienti necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro, di Roma. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 785”.

