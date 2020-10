Coronavirus, “Solinas spieghi l’apertura delle discoteche in Sardegna” (Di lunedì 5 ottobre 2020) CAGLIARI – “Su quali basi la giunta regionale ha consentito, ad agosto, l’apertura delle discoteche in Sardegna? Ci piacerebbe tanto saperlo, considerato quello che e’ successo subito dopo, quando alcune tra le serate organizzate nell’isola sono diventate i principali centri di diffusione del contagio in Europa“. Cosi’ su Facebook Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, all’attacco del presidente della Regione, Christian Solinas, che il 12 agosto aveva dato il via libera al divertimento notturno nell’isola dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) CAGLIARI – “Su quali basi la giunta regionale ha consentito, ad agosto, l’apertura delle discoteche in Sardegna? Ci piacerebbe tanto saperlo, considerato quello che e’ successo subito dopo, quando alcune tra le serate organizzate nell’isola sono diventate i principali centri di diffusione del contagio in Europa“. Cosi’ su Facebook Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, all’attacco del presidente della Regione, Christian Solinas, che il 12 agosto aveva dato il via libera al divertimento notturno nell’isola dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale.

